O silo foi implantado, no dia 20 de janeiro, num terreno da IP junto à estrada nacional 2 (EN 2), ao Km 286, no concelho de Góis, distrito de Coimbra.

“A escolha deste local (…) privilegiou a otimização da capacidade operacional, dada a proximidade da área de atuação preferencial do equipamento limpa-neves”, nas estradas EN 2, EN 112 e EN 344, associada “a uma maior centralidade para o espalhamento de sal-gema” nas restantes vias do distrito, informa em comunicado.

Este equipamento, segundo a IP, vai facilitar o fornecimento de sal-gema e depois permitir que a operação de enchimento dos limpa-neves seja “totalmente automática, eliminando a dependência da retroescavadora e consequentemente do respetivo manobrador”.

“A operação de carregamento é fácil, rápida, segura e silenciosa, sendo efetuada pelo próprio operador do limpa-neves. O sal-gema mantém as características ideais para a sua aplicação, uma vez que se mantém completamente isolado de contacto com a humidade ou água”, salienta.

Fica ainda assegurada a “eliminação das infiltrações nos solos e linhas de água, melhorando significativamente a vertente ambiental”, bem como “das perdas de sal-gema nas atividades de carga e armazenagem”.

“A aquisição e colocação em serviço do silo, em Góis, é desenvolvida no âmbito do plano de melhoria das condições de operação na rede rodoviária localizada na zona envolvente do maciço central da Serra da Estrela, reforçando a capacidade de resposta das equipas da IP na prevenção e combate à formação de gelo e limpeza de neve nas estradas”, de acordo com a nota.

Na região Centro, a IP passou a dispor de quatro silos, com uma capacidade total de 240 toneladas, localizados nos distritos da Guarda (Guarda e Sabugueiro), Viseu (Castro Daire) e Coimbra (Góis), em articulação com o Centro de Limpeza de Neve de Piornos, na Serra da Estrela, para uma rede rodoviária com cerca de mil quilómetros de extensão.