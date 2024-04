De acordo com um anúncio de procedimento hoje publicado em Diário da República (DR), o prazo para apresentação de propostas vai até ao dia 17 de maio e a empreitada tem um prazo de execução de 540 dias, aproximadamente um ano e meio.

Neste concurso público, o preço tem um fator de ponderação de 80% e a qualidade 20%, estando ainda este último ponto dividido em três subfatores de ponderação: programa de trabalhos (60%), memória descritiva e justificativa (30%) e cronograma financeiro (10%).

Em 28 de março, um despacho publicado em DR dava conta que a reabilitação da face interior do tabuleiro e pilares da Ponte da Arrábida, que une o Porto e Vila Nova de Gaia, custaria até 5,5 milhões de euros.

Esta operação de manutenção, cuja despesa foi autorizada pela IP, compreende uma dotação de 2,8 milhões de euros a alocar em 2025 e 2,7 milhões de euros em 2026.

Ao montante fixado para cada ano pode "ser acrescido do saldo apurado no ano anterior".

Em 2023, de acordo com dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), circularam na Ponte da Arrábida cerca de 113 mil carros por dia, uma média calculada a partir das médias ponderadas mensais ao longo do ano.

A Ponte da Arrábida, uma obra do engenheiro Edgar Cardoso, foi classificada como Monumento Nacional em 2013.

Foi inaugurada em 1963 e tinha, à data, o maior arco de betão armado do mundo.