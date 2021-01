De acordo com um despacho publicado na terça-feira em Diário da República (DR), a empreitada, com o nome “Linha do Minho – Estação de São Bento”, tem como preço base cerca de 401 mil euros.

Em resposta à agência Lusa, a IP indicou que “o lançamento do concurso publico deverá ocorrer nos próximos dias”.

Em causa está a reparação do teto e criação de passadiços na cobertura do hall de entrada na Estação Ferroviária de São Bento, que é monumento nacional.

Ainda de acordo com dados da IP, esta obra tem como objetivo “a preservação e conservação do património”.

A IP prevê que a empreitada possa ter início no segundo trimestre deste ano.

“Os trabalhos foram, obviamente, articulados com a Direção Regional de Cultura do Norte, tendo obtido parecer favorável”, garantiu à Lusa fonte da empresa.