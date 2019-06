“Há registo de alguns acidentes, mas todos por negligência dos condutores, já que as passagens estão devidamente sinalizadas. As pessoas, por vezes, facilitam e o pior acontece”, apontou o autarca.

Hélder Tomé sublinhou, no entanto, que “uma passagem de nível é sempre perigosa”, pelo que a Junta espera que a supressão aconteça “com a máxima brevidade possível”.

Adiantou que só para a supressão das duas passagens de nível de Carapeços estará em causa um investimento entre “dois a três milhões de euros”.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Câmara de Barcelos disse que está a ser desenvolvido “um trabalho técnico” entre o município e a IP para definir as “melhores soluções” para cada caso.

Vincou que o objetivo é “acabar” com as passagens de nível no concelho, mas sublinhou que em causa estão “investimentos avultados” e algumas intervenções “de grande dificuldade técnica”.