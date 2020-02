O Movimento Marcha Lenta do IC2, que em julho do ano passado realizou uma marcha lenta para denunciar o arrastar de uma obra prometida há vários anos, marcou novo protesto para o próximo dia 06 de março, referindo o perigo permanente para quem circula nesta via.

O movimento declarou-se “farto de promessas” e afirmou esperar na marcha lenta agendada para 06 de março maior participação do que na realizada no ano passado.

Em julho último, nas vésperas do protesto, a IP afirmou estar previsto o lançamento do concurso público da empreitada de beneficiação do troço do Itinerário Complementar 2 (IC2) entre Asseiceira (Rio Maior) e Freires (Benedita) ainda durante o ano de 2019.

Na altura, a empresa afirmou que, enquanto não avança a empreitada prevista no seu Plano de Proximidade, estava “a promover a realização de trabalhos pontuais de conservação do pavimento no âmbito do Contrato de Conservação Corrente, de forma a mitigar os problemas de sinistralidade que ali se têm registado”.