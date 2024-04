Além de Castelo Branco e Guarda, que já estavam a amarelo, o IPMA emitiu num novo comunicado com avisos de neve para os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real, entre as 21:00 de hoje e as 18:00 de quinta-feira.

Os cinco distritos vão estar sob aviso devido à queda de neve acima de 1.200 metros, com acumulação acima dos 1.400 metros, que poderá ser de 10 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.