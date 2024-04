Na terça-feira, o IPMA colocou o grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) do arquipélago sob aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) devido ao vento, elevando-o agora para laranja (o nível intermédio) naquelas cinco ilhas entre as 14:00 e as 20:00 locais de hoje (15:00 e 21:00 em Lisboa).

Também devido às previsões de vento, já tinha sido emitido aviso laranja para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) entre as 11:00 e as 17:00 locais de hoje.

Em comunicado, a delegação do IPMA nos Açores explica que "a influência da depressão Olivia está já a fazer-se sentir no grupo Ocidental com a ocorrência de precipitação".

De acordo com o IPMA, prevê-se que a depressão Olivia "provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros por hora nos grupos Ocidental e Central".

"Associada a esta situação meteorológica deverá ocorrer precipitação por vezes forte, mais frequente nas ilhas dos grupos Ocidental e Central", lê-se na nota de imprensa divulgada esta manhã. Durante o dia de hoje a precipitação motiva um aviso amarelo nestas sete ilhas.

É ainda esperada agitação marítima, com ondas de altura significativa que poderão chegar aos sete metros no grupo Ocidental e aos seis metros no grupo Central.

Para as ilhas dos dois grupos o IPMA emitiu também avisos amarelos devido à agitação marítima, entre as 11:00 locais de hoje e as 05:00 de quinta-feira.

O instituto adianta ainda que "a superfície frontal fria associada a esta depressão provocará também um aumento da intensidade do vento no grupo Oriental" (São Miguel e Santa Maria), "com rajadas que poderão atingir os 85 quilómetros por hora, períodos de chuva e ondas com altura significativa até cinco metros".

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", segundo o IPMA.

Já o aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.