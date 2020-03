Em entrevista hoje à agência Lusa, o presidente da União Distrital das IPSS do Porto, Rui Leite Castro, apontou “a falta de material para prestar o apoio aos idosos, em lares ou em serviço domiciliário” como uma das “dificuldades” que emergiram com a chegada do surto do novo coronavírus.

Com o “apoio à infância fechado por determinação do Governo, tal como o Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) destinados aos deficientes, uma parte das 400 IPSS associadas do distrito do Porto mantém o apoio à terceira idade”, um serviço que, frisou o responsável, “começa a sentir dificuldades de vária ordem”.

“O que está a funcionar são os lares e o serviço de apoio domiciliário pois, de uma forma geral, os centros de dia também encerraram devido ao risco de contágio. Em muitos casos, o pessoal desses centros de dia passou a fazer o apoio domiciliário aos utentes”, descreveu Rui Leite Castro.

E prosseguiu: “em quase todas estas respostas há dificuldades porque houve pessoal que foi para casa, uma parte para tomar conta dos filhos, de pessoa idosa ou então meteu baixa”.