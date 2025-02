No site oficial do Jubileu é explicado que "a indulgência é uma manifestação concreta da misericórdia de Deus, que transcende os limites da justiça humana e as transforma". Assim, "permite libertar o coração do fardo do pecado, para que a reparação devido possa ser dada em total liberdade".

Ao SAPO24, D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca Emérito de Lisboa, contava que "desde há muito que os jubileus são vividos em Roma e pelo mundo além, diocese a diocese. O primeiro, em 1300, foi em Roma com a multidão de peregrinos que rumou aos túmulos de Pedro e Paulo, para obterem a remissão das penas dos seus pecados".

Assim, além de tudo o que acontece em Itália, Portugal também tem igrejas que são pontos específicos para a atribuição da indulgência: cada diocese tem igrejas jubilares onde se pode ir em peregrinação.

Contudo, não é apenas a passagem de portas santas — ou a peregrinação a igrejas jubilares — que concede a indulgência, mas sim uma combinação de vários aspectos.

Quais as igrejas jubilares no nosso país?

No total, as 21 dioceses do país têm 108 igrejas jubilares definidas, mas o número pode ser maior no caso de serem programadas peregrinações específicas, no âmbito do Jubileu, a qualquer outra.

Algarve (4)

Sé Catedral de Faro

Igreja Matriz de Portimão

Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Loulé

Igreja de Santiago de Tavira

Angra (9)

Sé Catedral de Angra, na Terceira

Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom Despacho-Almagreira, em Santa Maria

Santuário do Senhor Santo Cristo – Igreja de Nossa Senhora da Esperança, em São Miguel

Igreja Matriz de Santa Cruz, na Graciosa

Santuário do Senhor Santo Cristo da Caldeira, em São Jorge

Santuário do Senhor Bom Jesus, no Pico

Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça-Praia do Almoxarife, no Faial

Igreja Matriz de Santa Cruz, nas Flores

Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Milagres, no Corvo

Aveiro (2)

Sé Catedral de Aveiro

Santuário de Nossa Senhora de Vagos

Beja (1)

Sé Catedral de Beja

Braga (9)

Sé Catedral de Braga

Basílica do Bom Jesus do Monte

Basílica de Nossa Senhora do Sameiro

Basílica de São Bento da Porta Aberta

Basílica dos Congregados

Basílica de São Torcato, Guimarães

Santuário Alexandrina de Balasar, Póvoa de Varzim

Basílica do Sagrado Coração de Jesus, Póvoa de Varzim

Basílica de São Pedro, Toural, Guimarães

Bragança-Miranda (14)

Sé Catedral de Bragança

Basílica de Santo Cristo de Outeiro (Bragança)

Igreja da Senhora da Encarnação (Mirandela)

Igreja de Santa Maria Mãe da Igreja (Macedo de Cavaleiros)

Convento de Balsamão (Macedo de Cavaleiros)

Basílica de Moncorvo

Igreja matriz de Freixo de Espada-à-Cinta

Igreja matriz de Alfândega da Fé

Igreja matriz de Carrazeda de Ansiães

Igreja matriz de Vila Flor

Concatedral de Miranda do Douro

Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja (Palaçoulo, Miranda do Douro)

Igreja matriz de Vimioso

Capela da Senhora do Caminho, Mogadouro

Jubileu 2025 Tema: Peregrinos de Esperança Início: 24 de dezembro de 2024 Fim: 6 de janeiro de 2026 Logótipo: quatro figuras estilizadas, com quatro cores diferentes, para "indicar a humanidade dos quatro cantos da Terra". As figuras estão abraçadas "para indicar a solidariedade e a fraternidade que unem os povos". Há ainda uma cruz que termina com uma âncora, símbolo da esperança. Oração oficial: disponível aqui em várias línguas Hino: Peregrinos de Esperança (texto da versão portuguesa: António Cartageno)

Coimbra (1)

Sé Nova de Coimbra

Évora (1)

Sé Catedral de Évora

Forças Armadas e das Forças de Segurança (1)

Igreja da Memória, Lisboa

Funchal (5)

Sé Catedral do Funchal

Santuário do Senhor Bom Jesus da Ponta Delgada

Santuário do Senhor dos Milagres de Machico

Santuário de Nossa Senhora de Fátima do Cabo Girão

Santuário de Nossa Senhora da Graça no Porto Santo

Guarda (1)

Sé Catedral da Guarda

Lamego (5)

Sé Catedral de Lamego

Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

Santuário de Nossa Senhora da Lapa

Santuário de Santa Maria de Cárquere

Santuário de Santa Eufémia, Penedono

Leiria-Fátima

A diocese optou por não definir igrejas jubilares, porque prefere "valorizar o caminho para o caminho de conversão, em seguimento das instruções do Papa", conforme referido ao SAPO24. Contudo, ao longo do ano são vários os momentos de peregrinação jubilar entre várias igrejas.

Lisboa (15)

Sé Patriarcal de Lisboa

Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa

Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Rocha, Queijas

Igreja de Nossa Senhora da Paz, Rio de Mouro

Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Queluz

Igreja da Misericórdia, Cascais

Igreja dos Pastorinhos, Alverca

Igreja de Nossa Senhora da Piedade, Merceana

Igreja das Patameiras, Odivelas

Igreja de Nossa Senhora da Saúde, Sacavém

Santuário do Senhor Jesus do Carvalhal

Ermida de Nossa Senhora do Socorro, Mafra

Santuário do Senhor Jesus da Pedra, Óbidos

Igreja de Nossa Senhora da Graça, Torres Vedras

Santuário de Nossa Senhora da Nazaré

Portalegre-Castelo Branco (2)

Sé Catedral de Portalegre

Sé Catedral de Castelo Branco

Porto (26)

Sé Catedral do Porto

Igreja de São Gonçalo, Amarante

Mosteiro de Santa Maria de Arouca

Igreja de São Bartolomeu de Campelo, Baião

Igreja de São Domingos da Serra, Castelo de Paiva

Igreja Matriz de Espinho

Santuário de Santa Quitéria, Felgueiras

Santuário Diocesano do Monte da Virgem Imaculada, Gaia

Santuário de Nossa Senhora da Saúde, Gaia

Igreja Matriz de Gondomar (São Cosme e São Damião)

Capela do Senhor dos Aflitos, Lousada

Santuário de Nossa Senhora do Bom Despacho, Maia

Santuário do Menino Jesus de Praga, Marco de Canaveses

Igreja do Bom Jesus de Matosinhos

Igreja Matriz de São Cristóvão, Ovar

Igreja Paroquial de Santa Eulália, Paços de Ferreira

Igreja Paroquial do Divino Salvador de Castelões de Cepeda, Paredes

Santuário da Nossa Senhora da Piedade e Santos Passos – Igreja do Sameiro, Penafiel

Igreja de Nossa Senhora da Lapa, Porto

Igreja Matriz da Feira (Convento dos Loios)

Santuário de Nossa Senhora da Assunção, Santo Tirso

Santuário de Nossa Senhora de La Salette, São João da Madeira e Oliveira de Azeméis

Capela de Nossa Senhora das Dores, Trofa

Santuário Diocesano de Santa Rita, Valongo

Santuário de Santo António, Vale de Cambra

Igreja Paroquial de Vairão, Vila do Conde

Santarém (2)

Sé Catedral de Santarém

Igreja de Santa Maria dos Olivais, Tomar

Setúbal (4)

Sé Catedral de Setúbal

Santuário de Nossa Senhora da Atalaia

Santuário Nacional de Cristo Rei

Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel

Viana do Castelo (3)

Sé Catedral de Viana do Castelo

Santuário do Sagrado Coração de Jesus (Santa Luzia)

Santuário de Nossa Senhora da Peneda

Vila Real (2)

Sé Catedral de Vila Real

Igreja matriz de Santa Maria Maior, em Chaves

Viseu (1)

Sé Catedral de Viseu

Quais as normas para obter a indulgência?

Na prática, a concessão da indulgência tem normas, publicadas pela Penitenciaria Apostólica do Vaticano em maio de 2024. Para o fiel, esta "pleníssima Indulgência, remissão e perdão dos seus pecados" pode ser atingida em várias situações:

Peregrinação

A qualquer lugar sagrado do Jubileu em Roma, incluindo pelo menos uma das Basílicas Papais. Aí, o crente deve participar num momento de oração, celebração ou reconciliação. Deve também participar em momentos de adoração eucarística ou de meditação, concluindo com o Pai-Nosso, a Profissão de Fé e invocações a Maria;

A mesma indulgência é atribuída a quem visitar as Basílicas Papais menores de Assis, São Francisco e Santa Maria dos Anjos, as Basílicas Pontifícias de Nossa Senhora do Loreto, Nossa Senhora de Pompeia ou Santo António de Pádua;

O mesmo acontece com a visita a uma das três basílicas da Terra Santa (Santo Sepulcro em Jerusalém, Natividade em Belém e Anunciação em Nazaré);

Fora destes lugares, os bispos "terão em conta as necessidades dos fiéis, assim como a própria oportunidade de manter intacto o significado da peregrinação com toda a sua força simbólica", pelo que existem outras igrejas jubilares onde se poderá ir em peregrinação.

Para quem não pode peregrinar

No caso de impedimentos graves, os fiéis "verdadeiramente arrependidos que não possam participar nas celebrações, peregrinações ou visitas", podem obter a indulgência jubilar se "recitarem nas suas casas ou onde quer que o impedimento os detenha, o Pai-Nosso, a Profissão de Fé em qualquer forma legítima e outras orações conformes aos objetivos do Ano Santo, oferecendo os seus sofrimentos ou as dificuldades da sua vida".

Obras de misericórdia e penitência

A indulgência também é concedida a quem fizer "com mais frequência as obras de caridade ou de misericórdia, principalmente ao serviço dos irmãos e das irmãs que estão sobrecarregados por várias necessidades";

Outra forma é através da visita a quem está "em necessidade ou em dificuldade (os doentes, os presos, os idosos na solidão, os deficientes...)";

Os fiéis devem também fazer penitência, "durante pelo menos um dia, de distrações fúteis (reais ou virtuais) e de consumos supérfluos". São também convidados a doar "uma soma proporcional de dinheiro aos pobres" ou a apoiar "obras de carácter religioso ou social, especialmente em favor da defesa e proteção da vida";