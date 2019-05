O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse hoje que "ações e não as palavras" vão revelar as reais intenções do Presidente norte-americano, que afirmou não querer uma "mudança de regime," mas o "desaparecimento das armas nucleares" no Irão.

"Há muito tempo o aiatola Ali Khamenei disse que não queremos armas nucleares, emitindo um fatwa [decreto religioso] para proibi-las", escreveu Mohamad Yavad Zarif na sua conta oficial na rede social Twitter. O chefe da diplomacia iraniana acrescentou que "o terrorismo económico está a prejudicar o povo iraniano e a causar tensão na região", uma alusão ao facto de Donald Trump ter decidido retirar unilateralmente, no ano passado, os Estados Unidos do acordo nuclear e retomar as sanções contra Teerão. Estas declarações acontecem um dia depois de Donald Trump ter afirmado que os Estados Unidos não procuram uma "mudança de regime" no Irão. A declaração do chefe de Estado norte-americano ocorre numa altura em que se agravam as relações entre Washington e Teerão. “Nós não estamos à procura de uma mudança de regime no Irão, o que nós queremos é o desaparecimento das armas nucleares”, disse Trump numa altura em que os Estados Unidos enviaram forças militares para a região do Golfo Pérsico. Mesmo assim, Trump disse que estima poder alcançar um acordo com Teerão. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.