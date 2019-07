Os comentários do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão acontecem um dia depois de a polícia de Gibraltar, território britânico no sul de Espanha, confirmar a detenção do capitão e de um oficial do petroleiro iraniano ‘Grace 1’, com base em suspeitas de violação das sanções europeias por transportarem petróleo bruto para a Síria.

Teerão admitiu que o navio transportava petróleo iraniano, mas negou que fosse para a Síria.

Segundo as autoridades de Gibraltar, a interceção do navio aconteceu em águas territoriais britânicas, numa zona reivindicada pela Espanha, que considera Gibraltar parte integrante do seu território.

Espanha disse que a decisão de travar o navio foi realizada a pedido dos Estados Unidos, mas Gibraltar negou na quinta-feira essa informação, afirmando que agiu por decisão própria “baseada na violação de leis existentes e não em considerações políticas estrangeiras”.