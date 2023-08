Numa nota hoje enviada à Lusa, a instituição universitária refere que "voltou a esgotar todas as vagas disponíveis para 2023 na primeira fase", tanto no 'campus' de Lisboa "como nas dez licenciaturas da Escola ISCTE-Sintra".

O ISCTE manteve ainda o primeiro lugar no indicador que mede a relação entre as vagas preenchidas e as primeiras escolhas dos estudantes, com 162,12%, à frente da Universidade do Porto e da Universidade Nova de Lisboa.

A instituição de Lisboa afirma ainda que voltou também a ser, pelo segundo ano consecutivo, "a universidade do país que mais aumentou percentualmente o número de vagas: 4,9% em 2023 (16,4% em 2022)".

Quase 50 mil alunos ficaram colocados na primeira fase do CNAES, um número ligeiramente abaixo do registado no ano passado, mas que representa a entrada de 84% dos candidatos.

Dos 59.073 alunos que agora se candidataram ao ensino superior, ficaram colocados 49.438, menos 0,7% do que na mesma fase do concurso realizado no ano passado, revelam dados disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).