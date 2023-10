“Um caça atacou recentemente os lançadores de foguetes disparados do território sírio para o território israelita ontem [domingo] à noite”, declarou o exército israelita nas redes sociais, citado pela agência francesa AFP.

Segundo a rádio pública israelita Kan, os locais atingidos situam-se na região de Deraa, no sul da Síria, e estão ligados a aliados do Irão.

O Ministério da Defesa sírio confirmou num comunicado que “o inimigo israelita” tinha efetuado um ataque aéreo a partir dos Montes Golã ocupados por Israel.

O ataque visou “duas posições das forças armadas na região de Deraa”, referiu.

O ministério sírio acrescentou que o ataque provocou danos materiais, sem referir eventuais vítimas.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) disse que os ataques visaram “um batalhão de artilharia” na província de Deraa.

Segundo a organização com sede em Londres, que dispõe de uma vasta rede de fontes na Síria, grupos sírios e palestinianos ligados ao Hezbollah lançam os ‘rockets’ a partir da região de Deraa.

Desde 07 de outubro, data do sangrento atentado do Hamas em Israel, a força aérea israelita efetuou vários ataques na Síria, visando em particular os aeroportos de Alepo e Damasco.

As tensões também são elevadas na fronteira israelo-libanesa, onde se verificam trocas de tiros quase diárias entre o exército israelita e grupos armados pró-palestinianos, incluindo o Hezbollah libanês.

O Hezbollah, aliado do Hamas, afirmou no domingo ter abatido um ‘drone’ (aeronave sem tripulação) de Israel sobre território israelita com um míssil terra-ar.

A milícia libanesa admitiu hoje a morte de dois dos seus elementos, elevando para 47 o número total de militantes mortos desde o início do conflito.