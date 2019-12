A coligação dificultou, entre outros aspetos, o trabalho dos navios humanitários envolvidos no resgate de migrantes no Mediterrâneo, nomeadamente através do bloqueio dos portos italianos a estas embarcações.

O então ministro do Interior e líder do partido Liga, Matteo Salvini, foi o principal rosto dessa política “de portos fechados” às embarcações das organizações não-governamentais (ONG), acusando as organizações, e os respetivos navios humanitários, de encorajarem a imigração ilegal.

Salvini conseguiu aprovar um controverso decreto-lei que introduzia, entre outras medidas, pesadas multas às ONG e penas de prisão para os comandantes dos navios humanitários que mostrassem resistência.

Em setembro passado, o novo e atual Governo italiano, formado no verão passado e constituído pelo centro-esquerda e pelo M5S, assinou em Malta um acordo com outros países da União Europeia, nomeadamente França e Alemanha, que prevê uma distribuição automática dos migrantes resgatados no Mediterrâneo e recebidos em portos malteses ou italianos.