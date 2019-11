Durante as buscas nas casas dos membros do grupo, formado por 19 pessoas residentes em várias cidades ao longo do território, de Bérgamo (norte) a Sicília (sul), passando pela ilha da Sardenha, várias armas foram descobertas, entre ela carabinas, pistolas, facas, bestas, além de livros sobre Mussolini e Hitler, no âmbito de uma operação denominada "Sombras Negras".

Os membros do grupo compartilhavam "o mesmo fanatismo ideológico e a sua intenção era constituir um movimento abertamente pró-nazi, xenófobo e antissemita chamado "Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori" ("Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Itália"), explicou a polícia.

"O grupo desenvolveu uma estrutura interna e territorial, criou um símbolo e elaborou um programa abertamente antissemita e negacionista", afirma ainda o comunicado.

As autoridades não revelaram quantas pessoas pertenciam ao grupo ou quantas detenções foram feitas. A agência italiana ANSA, porém, avança que os integrantes tinham um chat privado para fazer recrutamento e treino militar e que já tinham estabelecido contactos com a Nova Ordem Social, partido fundado pelo extremista Mário Machado e que foi entretanto suspenso.