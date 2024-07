“O Conselho de Administração do OPArt informa que cessa hoje, por acordo, a comissão de serviço de Ivan van Kalmthout como diretor artístico do TNSC, tendo dado hoje nota da cessação ao gabinete da ministra da Cultura”, Dalila Rodrigues, lê-se no comunicado divulgado hoje ao final do dia.

O neerlandês Ivan van Kalmthout assumiu o cargo a 1 de julho do ano passado.

Nos termos dos Estatutos do Organismo de Produção Artística (OPArt), ”em caso de vacatura do cargo antes da data prevista para o termo do mandato, os diretores artísticos podem ser designados, interinamente e sem concurso, por despacho do membro do Governo responsável pela área da cultura, pelo período máximo de 12 meses, devendo nesse prazo o conselho de administração do OPART, e o membro do Governo responsável pela área da cultura, iniciar e concluir novo concurso”, segundo a mesma fonte.

“A atividade artística do Teatro Nacional de São Carlos, nomeadamente a preparação e apresentação da temporada 2024-2025, prosseguirá com a maior serenidade, dando cumprimento às respetivas obrigações de serviço público”, assegura a OPArt.