Janeiro

Rally Dakar - 5/1/2020

Arranca o Rali Dakar 2020, com a participação em carros de Ricardo Pórem (Borgward Rally Team), nas motas de Paulo Gonçalves (Hero Rally Team), Joaquim Rodrigues (Hero Rally Team), Mário Patrão (KTM Factory Racing Team), Sebastian Bühler(KTM/Bühler Racing Team), Fausto Mota (Husqvarna), e António Maio (Yamaha Fino Motor Racing) e em camiões, de José Martins (DAF/Team Boucou), na Arábia Saudita. A prova prolonga-se até dia até 17. A primeira etapa será de Jeddah a Al Wajh, com 752 km (319 km em especial).

créditos: EPA/ERNESTO ARIAS

OE2020, 9 e 10/1/2020

A proposta do OE2020 foi entregue no passado dia 16 pelo executivo socialista liderado por António Costa na Assembleia da República e começará a ser debatida em plenário, na generalidade, nos dias 09 e 10 de janeiro, estando a votação final global prevista para 06 de fevereiro.

Capital Verde Europeia, 10/1/2020

As iniciativas da Lisboa Capital Verde Europeia 2020 arrancam oficialmente a 10 de janeiro, estando para os dias seguintes prevista a inauguração de uma exposição dedicada ao mar e a plantação de 20 mil árvores. A cerimónia de lançamento da iniciativa será no Pavilhão Carlos Lopes e conta com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.

Eleições no PSD - 11/1/2010

As eleições diretas do PSD realizam-se em 11 de janeiro. São candidatos à liderança o atual presidente do PSD, Rui Rio, o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro e o atual vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz. Se nenhum deles obtiver mais de 50% dos votos, disputa-se a segunda volta, uma semana depois. Pelo menos 40 mil militantes do PSD com as quotas em dia podem votar nas diretas para escolher o próximo presidente, segundo dados provisórios disponibilizados no site do partido após o encerramento dos cadernos eleitorais, em 22 de dezembro.

Madonna no Coliseu de Lisboa, 12/1/2020

É o primeiro de oito concertos de Madonna no Coliseu de Lisboa e marca o arranque da digressão europeia "Madame X". A digressão mundial teve início a 17 de setembro e passou por Nova Iorque, Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Boston, Filadélfia e Miami. A diva sobe ao mesmo palco nos dias 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro. Não vale a pena correr que os bilhetes estão esgotados.

Fórum Económico de Davos, 21 a 24/1/2020

É um evento que se repete todos os anos e tem lugar, como o nome indica, em Davos, na Suíça. Empresários, analistas e líderes políticos reunem-se para discutir perspectivas sobre a economia mundial.

Ano novo chinês, 25/1/2020

Começa o Ano do Rato com o elemento metal, cujo término acontece em 11 de fevereiro de 2021. Quem nasce em anos como este tende a ser bom a resolver problemas.

Final da Taça da Liga, 25/1/2020

Congresso do CDS, 25 e 26/1/2020

Neste congresso irá ser escolhido o próximo líder do partido, que irá suceder a Assunção Cristas. Esta decidiu não se candidatar depois dos resultados das legislativas de 6 de outubro de 2019.

Brexit, 31/1/2020

Depois de sucessivos adiamentos, esta é a data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia, seguindo-se um período de transição para britânicos e 27 negociarem a relação futura, designadamente a nível comercial, restando saber se as negociações – que pelo lado europeu voltarão a ser conduzidas por Michel Barnier, o negociador-chefe para a saída – culminarão em 2020.

créditos: EPA/OLIVIER HOSLET

Fecho do mercado de transferências, 31/1/2020

Fevereiro

Super bowl, 2/2/2020

É a 54ª edição do Super Bowl, mas a 50ª na era moderna da National Football League (NFL) e vai decidir o campeão da temporada de 2019 da NFL. O jogo será disputado no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida.

Congresso do PSD, 7 a 9/2/2020

Início do 38.º Congresso do PSD que vai ter lugar em Viana do Castelo.

Óscares, 9/2/2020

92.ª cerimónia de entrega dos Óscares tem lugar no Teatro Dolby, em Los Angeles. A longa-metragem “A Herdade”, do realizador Tiago Guedes e do produtor Paulo Branco, foi o filme escolhido pelos membros da Academia Portuguesa de Cinema (APC), para representar Portugal nos Óscares 2020, na categoria de Melhor Filme Internacional. Na competição oficial do 76.º Festival de Cinema de Veneza, o realizador Tiago Guedes foi distinguido com o Prémio Bisato d'Oro para Melhor Realização.

Março

Abertura dos Arquivos Vaticanos referentes ao Pontificado de Pio XII, 2/3/2020

O Papa Francisco decretou que os arquivos da era da Segunda Guerra Mundial, do Papa Pio XII, acusado por alguns de não falar o suficiente sobre o holocausto, abririam a investigadores a partir de 02 de março de 2020.

MIL - Lisbon International Music Network 2020 - 25 a 27/3/2020

O 4.º MIL - Lisbon International Music Network, que é um festival de música e uma convenção dedicada à promoção e internacionalização da música dos países de língua portuguesa, vai acontecer em oito salas da zona do Cais do Sodré.

Abril

500 anos da morte do mestre renascentista Raphael, 6/4/2020

Eventos em toda a Europa marcam os 500 anos da morte do mestre renascentista, sendo o maior em Roma, onde este passou a última década da sua vida.

Lenine nasceu há 150 anos, 22/4/2020

Vladimir Ilitch Ulianov, ou Lenine, foi um líder comunista russo, orador, teórico com vasta obra de análise e polémica política, tendo conduzido o país à revolução bolchevique em 1917 e dirigiu, em condições de grande adversidade, a implantação e a consolidação da URSS.

Chico Buarque Recebe Prémio Camões, 25/4/2020

O Prémio Camões será entregue a Chico Buarque em Lisboa, no dia 25 de Abril de 2020, data em que se assinala a Revolução dos Cravos. Chico Buarque foi anunciado vencedor do Prémio Camões 2019 no dia 21 de maio de 2019, após reunião do júri, na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. Para o júri do Prémio Camões, a maior distinção literária de língua portuguesa, a escolha de Chico Buarque deve-se à sua "contribuição para a formação cultural de diferentes gerações", e o "caráter multifacetado" do seu trabalho, da poesia, ao teatro e ao romance, estabelecendo-se como “referência fundamental da cultura do mundo contemporâneo”.

créditos: MAURO PIMENTEL / AFP

1ª Nobel Prize summit, 29/4/2020 a 1/5/2020

A conferência tem como tema "Our Planet, Our Future" [o nosso planeta, o nosso futuro] e terá lugar na National Academy of Sciences em Washington, EUA.

Maio

Eurovisão, 12 a 16/5/2020

A 1ª semifinal do festival europeu de música acontece no dia 12, a 2ª semifinal tem lugar dois dias depois e a final está marcada para 16 de maio. Este ano, a Eurovisão tem lugar em Roterdão, na Holanda.

40 anos da morte de Ian Curtis, 18/5/2020

Vocalista dos Joy Division, suicidou-se em abril de 1980.

Guns N’Roses no Passeio Marítimo de Algés, 20/5/2020

O concerto marca o início de uma tour europeia e terá lugar no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Final da Liga dos Campeões, 30/5/2020

Terá lugar no Estádio Olímpico Atatürk, Turquia.

Junho

Conferência dos Oceanos 2020, 2 a 6/6/2020

Portugal organiza a conferência mundial sobre os oceanos no quadro das Nações Unidas. Trata-se de um evento coorganizado com o Quénia. Terá lugar em Lisboa.

Finais da NBA 2020, 4 a 21/6/2020

Série de jogos entre os campeões das conferências leste e oeste, que decide o título da NBA. A equipa vencedora recebe o Troféu Larry O'Brien.

Euro2020, 12/6/2020 até 12/7/2020

O europeu de futebol conta com a participação da seleção portuguesa. A fase de grupos tem lugar até 15 de junho.

créditos: EPA/MARIO CRUZ

G7, 10 a 12/6/2020

Início da cimeira de líderes. O evento reúne os líderes do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos em Camp David (EUA). A União Europeia está também representada pelos presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia. Em 2020 a presidência do grupo é assegurada pelos Estados Unidos.

NOS Primavera Sound, 11 a 13/6/2020

Tem lugar no Parque da Cidade, no Porto. Consulte aqui o cartaz do festival.

Rock in Rio, 20, 21, 27, 28/6/2020

Início da 9.ª edição do Rock In Rio Lisboa, que terá lugar no Parque da Belavista, em Lisboa.

Torneio de Wimbledon, 29/6/2020 a 12/7/2020

É o mais antigo torneio de ténis do mundo, e é considerado como o de maior prestígio na modalidade.

Tour de France, 27/6/2020 a 19/7/2020

Volta a França, prova rainha do ciclismo mundial.

Julho

Vagos Open Air, 2 e 3/7/2020

Tem lugar no estádio nacional e pode consultar o cartaz aqui.

NOS Alive, 8 a 11/7/2020

Início da 14.ª edição do Festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés. Consulte e cartaz aqui.

SBSB, 16 a 18/7/2020

Início da 26.ª edição do festival Super Bock Super Rock, que terá lugar na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco.

Convenção Democrática, 13 a 16/7/2020

A convenção democrática terá lugar em Wisconsin (EUA) e vai determinar quem será o candidato democrata a enfrentar Donald Trump nas presidenciais norte-americanas de 2020.

Jogos Olímpicos de verão, 24/7/2020 a 9/8/2020

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 acontecem no Japão.

Volta a Portugal em bicicleta, 29/07/2020 a 09/08/2020

A Volta a Portugal de 2020 vai correr-se de 29 de julho a 09 de agosto, mantendo-se no mesmo período de tempo das últimas edições. A Volta ao Algarve, prova de escalão mais elevado e que tem trazido o pelotão mais valioso a Portugal, vai correr-se de 19 a 23 de fevereiro. Em 15 de março corre-se a Clássica da Arrábida, três dias antes do início da Volta ao Alentejo, que termina a 22 de março. O GP Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho é a outra prova portuguesa a fazer parte do calendário da UCI e disputa-se de 09 a 12 de julho.

Agosto

75 anos do bombardeamento atómico de Hiroxima e Nagasáqui, 6 e 9/8/2020

Na manhã de 6 de agosto de 1945, um avião americano com o nome Enola Gay largava a primeira bomba atómica numa cidade japonesa, Hiroxima. Cerca de 70 a 80 mil pessoas morreram pela explosão do engenho de urânio batizado com o nome de "Little Boy". O segundo projétil, bomba de plutónio chamada "Fat Man", foi lançada sobre Nagasáqui no dia 9 de agosto e cerca de 40 mil japoneses morreram com a explosão.

Vodafone Paredes de Coura, 19 a 22/8/2020

Início do Festival de Paredes de Coura, pode consultar o cartaz aqui.

Convenção Republicana, 24 a 27/8/2020

A convenção republicana deverá confirmar Donald Trump como o candidato do partido republicano às eleições presidenciais de 2020 e tem lugar em Charlotte, na Carolina do Norte.

créditos: EPA/YURI GRIPAS / POOL world rights

Jogos Paralímpicos, 25/8/2020 a 6/9/2020

Os Jogos Paralímpicos Tóquio2020 têm lugar no Japão.

EDP Vilar de Mouros, 27 a 29/8/2020

A próxima edição decorre, como o nome indica, em Vilar de Mouros, Caminha.

Setembro

Global Goal Live, 26/9/2020

É um concerto de 10 horas que acontece em cinco continentes e que pretende ser o evento de solidariedade com mais audiência de sempre. O objetivo é arrecadar dinheiro para apoiar os objetivos para o desenvolvimento das Nações Unidas — nomeadamente a erradicação da pobreza e o combate as alterações climáticas — em 59 dos países mais pobres do mundo. Os seus organizadores consideram este evento como o sucessor do Live Aid.

Jimi Hendrix morreu há 50 anos, 18/9/2020

Guitarrista, cantor e compositor norte-americano, Johnny Allen Hendrix é considerado um dos guitarristas mais criativos da história do rock, tendo influenciado diversos artistas.

Outubro

Expo 2020, 20/10/2020 a 10/4/2021

A Expo 2020 acontece no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Novembro

Eleições presidenciais nos EUA, 3/11/2020

Os EUA escolhem o próximo/próxima presidente do país.

COP26, 9 a 19/11/2020

A Conferência do Clima em 2020 acontece em Glasgow, no Reino Unido.

créditos: EPA/ANTONIO LACERDA

G20, 21 e 22/11/2020

Início da reunião de ministros das Finanças e governadores de Bancos Centrais. O Reino da Arábia Saudita assegura a Presidência do G20 durante o ano de 2020. O G20 é constituído pela África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia.

PCP marca congresso para 27, 28 e 29/11/2020

Início do XXI congresso do PCP.

Dezembro

40 anos do homicídio do John Lennon, 8/12/2020

Cantor e compositor inglês nascido a 9 de outubro de 1940, em Liverpool. Entre 1963 e 1970, compôs e cantou grande parte dos êxitos dos Beatles. A 8 de dezembro de 1980 foi assassinado à porta de sua casa em Nova Iorque, EUA, por Mark Chapman, um admirador, a quem assinara o autógrafo momentos antes.

Beethoven nasceu há 250 anos, (batizado a 17/1/1770)

Compositor alemão de ascendência flamenga, nasceu, ao que tudo indica, em 1770, em Bona e aos 11 anos tornou-se músico profissional. A sua figura musical é típica do período de transição entre as épocas Clássica e Romântica.