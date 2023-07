A rede de transportes da Carris Metropolitana disponibiliza seis Linhas Mar, a partir de hoje e até 31 de agosto, para ligação às praias da margem sul do Tejo, e reforça as circulações em Setúbal.

“Hoje, a rede da Carris Metropolitana recebe novas linhas nas áreas 2 [Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira], 3 [Almada, Seixal e Sesimbra] e 4 [Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal], além de reforçar circulações em Setúbal”, informou a empresa pública Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), que gere a marca comum de autocarros da Área Metropolitana de Lisboa.

A partir de hoje, entram também em operação seis Linhas Mar, que seguem em direção às praias da margem sul do Tejo e que estarão disponíveis nesta época balnear, até 31 de agosto, no âmbito do objetivo da Carris Metropolitana de se constituir como “uma alternativa real e confiável no que respeita à mobilidade urbana”.

De acordo com a TML, são disponibilizadas “ligações diretas entre os municípios de Odivelas, Vila Franca de Xira e Loures e as praias da Costa da Caparica”, através das linhas 2650 Cidade Nova – Costa da Caparica, 2651 Bucelas – Costa da Caparica, 2652 Costa da Caparica – Forte da Casa e 2850 Costa da Caparica – Póvoa de Santo Adrião.

No distrito de Setúbal, os concelhos da Moita e do Montijo passam a contar com uma ligação às praias do Ouro e da Califórnia, ambas em Sesimbra, através das linhas 3650 Moita - Sesimbra e 4643 Montijo (Av. Infante D. Henrique) - Sesimbra.

Relativamente ao reforço de circulação na área 4, nos concelhos de Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, a Carris Metropolitana destaca os horários da linha 4600 Alcochete (Freeport) – Barreiro (Terminal), que serão reforçados para “satisfazer o aumento da procura”.

No sentido Alcochete - Barreiro, a linha 4600 terá um acréscimo de circulações às 22:30 e 23:30, todos os dias do ano, os horários das 16:30 e 17:30 passarão a ser realizados também ao fim de semana e serão ajustados os horários das 22:10 para as 22:00, o das 23:10 para as 23:00 e o das 24:10 para as 24:00.

No sentido Barreiro – Alcochete, “os horários das 18:00, 19:00, 20:30, 21:00, 22:00 e 22:30 passarão a ser realizados todos os dias do ano”.

A Carris Metropolitana passa ainda a ter novas linhas na área 3, nos concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, nomeadamente a linha 3625 Barreiro - Sesimbra, com paragem em Brejos de Azeitão, que vai funcionar todo o ano.

Outras das novas linhas são a 3542 entre a estação de Coina e a Praia do Meco, que funcionará entre 01 de julho e 31 de agosto, entre as 08:00 e as 19:30, com paragem nas praias da Lagoa de Albufeira e Alfarim, e a 3223 Sampaio (Moagem) – Praia em Sesimbra, com paragens no Terminal de Sesimbra e na Avenida Sérgio Vieira de Mello, que pretende “diminuir os elevados fluxos de trânsito que limitam a circulação na vila”, circulando entre as 08:00 e as 20:00, e será gratuita por iniciativa do município, mas a validação do título de viagem continua a ser obrigatória.

Além disso, a Carris Metropolitana irá lançar, em 10 de julho, “uma nova linha circular no município de Almada”, adiantou a TML, prevendo mais informações em breve.

A Carris Metropolitana é uma iniciativa dos 18 municípios da AML, através da empresa pública TML. Todos os horários e percursos das linhas de transporte público podem ser consultados no ‘síte’: carrismetropolitana.pt.