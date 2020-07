O próximo concurso do Euromilhões prevê, no primeiro prémio, um 'jackpot' no valor de 49 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave sorteada hoje, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Também não houve vencedores do segundo prémio, mas o terceiro prémio, de 136.226,51 euros, vai contemplar seis apostadores no estrangeiro. Já o quarto prémio, no valor de 1.786,26 euros, vai ser entregue a 27 jogadores, três dos quais em Portugal. A chave vencedora do concurso 061/2020 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 21 – 24 – 30 – 46 - 49 e pelas estrelas 02 e 05. Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.