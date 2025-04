O programa vai decorrer até 27 de abril e permitirá aos consumidores degustarem vários pratos típicos com menus criados especificamente para esta semana.

“Sentimos que existe uma procura crescente por produtos gourmet e vinhos de Portugal”, disse à Lusa o responsável da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) em São Francisco, Pedro Macedo Leão.

“Em termos de mercados, os Estados Unidos foram em 2024 o maior cliente dos vinhos portugueses, em valor. Os americanos valorizam cada vez mais os vinhos nacionais, e compram-nos vinhos de qualidade superior”, apontou, ressalvando que há incerteza em torno do efeito das tarifas e que esta é uma situação que deve ser acompanhada.

O programa regressa, de facto, numa altura em que os exportadores de produtos e vinhos portugueses estão a lidar com turbulência na cadeia de distribuição nos Estados Unidos, por causa das novas taxas aduaneiras.

No entanto, o apetite dos consumidores por estes produtos continua elevado e a intenção da AICEP é “promover a gastronomia portuguesa e os restaurantes portugueses em Los Angeles e em várias localizações na baía de São Francisco”.

Os restaurantes incluídos na iniciativa são o La Salette e o Tasca Tasca em Sonoma, o Holy Nata em São Francisco, o Adega e o Petiscos em São José, o Euro Café em Claremont, o Nuno’s Bistro em Upland e o Natas Pastries e Barra Santos em Los Angeles.

No Adega, por exemplo, haverá pratos de lula e ervilhas com chouriço, enquanto o Euro Café terá caldo verde, bife à portuguesa e arroz doce. No Natas Pastries, o menu inclui bacalhau com natas, polvo à lagareiro e bitoque, além do pastel de nata como sobremesa.

O espaço que já não fará parte é o Uma Casa, um icónico restaurante português liderado pelo chef Antelmo Faria que encerrou portas em março. “Temos muita pena que o Uma Casa tenha fechado, dado que prestava um bom serviço à nossa gastronomia em São Francisco”, afirmou Pedro Macedo Leão.

O responsável sublinhou que o consumo de produtos gourmet portugueses continua a crescer e que os voos diretos da TAP (um a partir de São Francisco e a nova rota de Los Angeles a começar em maio) ajudam na tendência.

“Os californianos reconhecem a qualidade dos produtos portugueses que conhecem durante as viagens que realizam ao nosso país, e às excelentes experiências gastronómicas que têm em Portugal”, continuou. “Portugal está na moda”.

Para dar visibilidade ao programa, foi desenvolvida uma campanha de marketing em jornais e redes sociais, com publicidade no San Francisco Chronicle, Los Angeles Times, San Jose Mercury e Portuguese Tribune.

“A AICEP com esta iniciativa pretende dar mais visibilidade aos produtos gastronómicos e vinho portugueses, contribuindo para fomentar o crescimento das exportações e posicionar Portugal como destino de investimento”, disse.