Em comunicado, o grupo, que reúne mais de 20 organizações portuguesas que defendem o decrescimento da aviação e uma mobilidade justa e ecológica, adianta que as emissões daqueles jactos “aumentaram de 277 000 toneladas de CO2 em 2023 para 283 000 toneladas em 2024”, valor que corresponde “às emissões anuais de 141 mil portugueses”.

O Aterra refere que os números apresentados resultam da atualização dos dados de emissões de jactos privados existentes no ‘site’ privateaircrafts.eu, “operado pelo investigador Jorge Leitão”.

“Enquanto a toda a sociedade é pedida uma redução de emissões poluentes, os jactos privados e o seu contributo para as alterações climáticas continuam a bater recordes”, indica, assinalando que “Portugal é um dos 10 países do mundo com maiores emissões por jactos privados”.

Esta posição deve-se ao facto de estar sediada em Portugal a “subsidiária europeia da maior empresa de jactos privados do mundo, NetJets Europe”, que “detém a maioria da frota portuguesa”.

“Neste panorama, Portugal permanece nos 10 países de todo o mundo com maiores emissões absolutas por jactos privados, estando abaixo apenas dos Estados Unidos, Canadá, Malta, Alemanha, Reino Unido, México e Brasil”, explica.

Para o movimento, “os jactos privados constituem o exemplo mais escandaloso de um setor cujas emissões não param de crescer, e qualquer compromisso climático credível implica o fim dos projetos de expansão de infraestrutura aeroportuária e uma redução drástica do tráfego aéreo permitido em Portugal”.

O fim da isenção de impostos sobre os bilhetes e o combustível dos aviões ou a aplicação de uma taxa sobre voos frequentes são medidas sugeridas pelo Aterra como um contributo para alterar a situação.

Segundo um estudo divulgado em novembro do ano passado na revista científica Communications Earth & Environment, as emissões anuais de CO2 da aviação privada aumentaram 46% entre 2019 e 2023.

Os investigadores descobriram também que alguns indivíduos que usam regularmente aviões privados podem gerar quase 500 vezes mais dióxido de carbono num ano do que a média das pessoas.

O CO2 é o principal dos três gases com efeito de estufa (GEE) que mais contribuem para o aquecimento global do planeta, ao lado do metano (CH4) e do óxido nitroso (N2O).