O governo japonês está disposto a oferecer até um milhão de ienes — 7,197 euros — por criança às famílias que optem por mudar-se para fora de Tóquio, adianta a agência noticiosa Kyodo.

A confirmar-se, a medida representa um reforço de uma política já implementada, visto que o governo japonês já oferecia 300 mil ienes (2.158,20 euros) por criança desde 2019 com o mesmo propósito. Agora, uma família com dois filhos pode habilitar-se a receber até quase três milhões de ienes (21.584,17 euros).

A ideia passa por dispersar a população japonesa para fora das zonas metropolitanas do país, procurando que as pessoas se mudem para as áreas rurais para combater o declínio da natalidade nestas zonas.

Neste momento, as pessoas elegíveis para receber este apoio são as que vivem nos 23 bairros de Tóquio que constituem a sua área metropolitana de base, além das pessoas que se deslocam de outras áreas suburbanas para lá trabalhar.

No sentido oposto, as localidades para onde as pessoas têm de se mudar para obter este subsídio têm de estar fora de zonas metropolitanas ou suburbanas, e já ter os apoios regularizados para 2023. As exceções a esta regra são zonas montanhosas que fiquem em zonas metropolitanas.

Para receber o apoio, as pessoas têm de ficar a viver na sua nova zona de residência durante cinco anos e trabalhar lá — se não o fizerem, serão requisitadas a devolver o dinheiro. Ao todo, mais de 1300 localidades já se inscreveram para acolher famílias relocalizadas.