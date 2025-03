Em comunicado, a distribuidora de gás natural afirmou que fez a descoberta na Avenida Juan Pablo II, no âmbito do projeto de construção da Via Expressa Santa Rosa, que fará a ligação com o novo Aeroporto Internacional Jorge Chávez.

"Durante o trabalho, foi descoberto um importante achado arqueológico, incluindo artefactos do Período Intermediário Inicial, que durou do século II a.C. ao século VI d.C. Estes artefactos incluem nove vasos pré-hispânicos da tradição cerâmica 'branco-sobre-vermelho' que têm cerca de 2000 anos", destacou a Cálidda.

Alguns dos vasos estão em boas condições e podem ver-se marcas pretas e avermelhadas no barro.

A empresa acrescentou que os trabalhos arqueológicos foram realizados graças a um trabalho coordenado entre a unidade executora responsável pela rede rodoviária nacional do Ministério dos Transportes e Comunicações, a Provías, a PMO Vías e a Cálidda, "garantindo a correta execução dos trabalhos necessários ao avanço do projeto".

O diretor executivo das Provías Nacional, Iván Aparicio Arenas, sublinhou que as entidades garantem "a preservação permanente do património cultural em cada projeto de infraestruturas".

Acrescentou que continuam a trabalhar "de forma responsável para garantir que estas descobertas são adequadamente protegidas e valorizadas".

Cálidda salientou que, ao longo dos seus 20 anos de trabalho em Lima e Callao, realizou mais de 2.000 descobertas arqueológicas através do seu programa de Gestão Sustentável do Património Cultural, em colaboração com o Ministério da Cultura.

"Estamos muito felizes e orgulhosos do trabalho da nossa equipa de arqueólogos, que aos poucos vão descobrindo, por baixo das pistas, fragmentos da história antiga das sociedades que outrora ocuparam a nossa cidade", apontou a assistente de gestão de sustentabilidade da Cálidda, Jackeline Tapia.