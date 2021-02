De acordo com a Associated Press, a Amazon informou que Jeff Bezos vai ser substituído no outono por Andy Jassy, atual CEO da Amazon Web Services (AWS).

Jeff Bezos, que detém o título de homem mais rico do mundo, passa a presidente do conselho de administração da empresa.

Numa carta aos funcionários, Jeff Bezos, que ocupou o cargo de CEO desde que fundou a Amazon, há quase 30 anos, refere que pretende focar-se em novos produtos e iniciativas e que a mudança lhe permitirá dispor de mais tempo para se dedicar a outros projetos, como a empresa de exploração espacial Blue Origin, o jornal 'The Washington Post', que detém, ou as suas instituições de caridade.

A Amazon é uma das únicas gigantes da tecnologia a ter o fundador como CEO, já que os confundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, renunciaram aos cargos executivos da Alphabet ('holding' da Google e YouTube) em 2019, enquanto Larry Ellison, da Oracle, deixou de ser CEO em 2014 e Bill Gates foi CEO da Microsoft até 2000.

Lançada em 1995, a Amazon foi pioneira nas entregas rápidas e gratuitas tendo conquistado milhões de consumidores que usaram a plataforma para comprar os mais variados produtos desde fraldas a televisores.

Com Bezos, a Amazon lançou também o primeiro e-reader e o sistema inteligente de controlo por voz Echo.