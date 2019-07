Segundo Jerónimo de Sousa, são "instalações que chocam" pela sua degradação, "desde os baldes a apanhar água até aos plásticos no teto, à falta de ar condicionado", e "cujo significado maior foi a queda da pala do Teatro Camões", no mês passado.

O secretário-geral do PCP falou à comunicação social no final da visita ao edifício, situado no Parque das Nações, em Lisboa, junto à porta de trás - a da frente está interditada, com um perímetro de segurança, devido ao estado da pala, e a parte que caiu ainda se encontra no chão.

"Tem de se conceber esta ideia de fundo: a reparação, a manutenção e o investimento nesta infraestrutura não se trata de uma despesa, é um investimento em relação ao futuro", defendeu Jerónimo de Sousa, considerando que a proposta do PCP de destinar "1% do Orçamento do Estado para as áreas da cultura" permitiria "acabar com as desculpas da falta de verbas".

Além das condições das instalações, a delegação do PCP que se reuniu hoje com elementos da CNB teve como objetivo abordar "a falta de resposta a problemas sociais, laborais, salariais, com discriminações, com diferenças substantivas que levam a pôr em risco uma realidade única", adiantou.