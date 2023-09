Armando Esteves Martins, que na terça-feira e hoje presidiu em Fátima, às cerimónias da peregrinação aniversária de setembro, defendeu a participação das famílias cristãs na construção de um novo modelo de sociedade e de Igreja, colocando os jovens como protagonistas.

Para o bispo, “é preciso voltar a sair, criar interdependências que façam querer estar com os irmãos, trabalhar, rezar, celebrar juntos”.

Armando Esteves Domingues sublinhou que “a experiência da JMJ diz que vale a pena valorizar tudo o que cria grupo, comunidade”, acrescentou na missa desta manhã no recinto do Santuário.

“Famílias, apostai nas comunidades paroquiais, bebei de uma espiritualidade comunitária que vença os egoísmos, deixai-vos refazer pela Palavra de Deus e educai com essa vida refeita”, disse o bispo de Angra, citado na página do Santuário de Fátima na Internet, acrescentando que “seria bom começar por escutar o que experimentaram os jovens em Lisboa [na Jornada Mundial da Juventude] e discernir o que quer dizer o Espírito Santo a toda a Igreja”.

Na noite de terça-feira, na homilia da Celebração da Palavra, as palavras do prelado foram dirigidas ao apelo à paz, que não se constrói a partir de discursos, mas de ações e gestos concretos.

“A paz não se constrói com palavras bonitas e grandes discursos feitos por pessoas importantes, diante de ilustres senhores do mundo. A paz é como uma semente que germina em homens novos, moldados na oração e na luz do Evangelho”, afirmou.

A ocasião foi aproveitada pelo bispo para pedir paz “para a Ucrânia e todos os países em guerra”, mas também para lembrar as vítimas do terramoto em Marrocos e das inundações na Líbia, que nos últimos dias provocaram milhares de mortos.

Nesta peregrinação, que antecede a última grande concentração anual de peregrinos na Cova da Iria (12 e 13 de outubro), participaram 40 grupos organizados de 14 países, informou o Santuário de Fátima.

A peregrinação de 12 e 13 de outubro será presidida pelo atual bispo auxiliar de Lisboa Américo Aguiar que, no próximo dia 30 de setembro, será elevado à condição de cardeal, em Roma.