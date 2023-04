As bolsas destinam-se aos voluntários com idade igual ou superior a 18 anos e que se comprometam a três meses de voluntariado na JMJ, de 15 de maio a 14 de agosto de 2023 – incluindo o período de realização do evento.

Segundo a Fundação Santander Portugal, esta bolsa, criada em parceria com a Fundação JMJ Lisboa 2023, destina-se a auxiliar os voluntários com as “despesas que possam ter durante dois meses” do período de voluntariado, como a alimentação e o transporte, sendo o terceiro mês financiado pela Fundação JMJ.

De acordo a fundação, os voluntários deverão disponibilizar-se durante oito horas diárias, escolhendo uma das seguintes áreas de trabalho: acolhimento aos peregrinos, comunicação com a imprensa e ‘design’, finanças, gestão de espaços e estruturas ou direção artística do evento.

Para serem elegíveis à atribuição da bolsa, os candidatos devem ainda ter “bons conhecimentos de uma das cinco línguas oficiais da JMJ”: português, inglês, espanhol, francês e italiano.

A Fundação realça ainda que 90% das bolsas serão atribuídas a cidadãos portugueses e os restantes 10% a candidatos estrangeiros, devendo os interessados inscrever-se até 30 de abril na plataforma digital do Santander.

Para a presidente da Fundação Santander Portugal, Inês Oom de Sousa, as bolsas são importantes para a formação e desenvolvimento pessoal dos voluntários, permitindo-os conhecer por dentro a organização de um dos maiores eventos mundiais e entrar em contacto com pessoas de diferentes países e culturas.

“As bolsas vão ajudá-los a viver uma experiência única, certamente inesquecível” declara.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição para participarem na jornada mais de meio milhão de jovens e já há mais de 10 mil voluntários inscritos.