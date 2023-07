Numa nota enviada à agência Lusa, aquela instituição revelou que as medidas adotadas resultam de um trabalho estreito entre os serviços de saúde da Santa Casa e a Equipa de Saúde da Jornada Mundial, “com o objetivo de se dar uma resposta às necessidades identificadas pela organização do evento”.

Este reforço contempla vários serviços de atendimento e apoio aos peregrinos, em diferentes locais e horários.

A Santa Casa terá assim dois postos fixos de primeiros socorros, um de terça-feira e até dia 04 de agosto no Largo Trindade Coelho (equipa de saúde da Santa Casa) e no dia 06 de agosto no Parque Tejo (equipa de saúde da Santa Casa).

A outra Unidade Móvel Santa Casa está na terça-feira e na quarta-feira na Quinta das Conchas (equipa de saúde da JMJ23) e no dia 06 no Parque Tejo (equipa de saúde mista - SCML/JMJ).

No Largo Trindade Coelho, o horário de funcionamento é entre as 11:00 e as 19:00, e no Parque Tejo entre as 12:00 e as 18:00, também para apoio na evacuação após a missa com o Papa, que presidente à JMJ e que estará também em Fátima, no dia 05.

Esta equipa de profissionais voluntários da Santa Casa é constituída por enfermeiro, médico, psicólogo e motorista.

Estes profissionais estarão em articulação direta com o chefe de serviço do posto da Voz do Operário, que articula diretamente com o INEM.

Primeiros socorros, observação médica, prescrição e administração (PO) de medicação, disponibilização de medicamentos de venda livre (como paracetamol e ibuprofeno 200/400mg), apoio psicológico, disponibilização de material informativo em saúde, Suporte Básico de Vida e encaminhamentos para cuidados de saúde diferenciados serão os serviços prestados.

Os serviços de saúde da Santa Casa estarão em estreita articulação com os meios de saúde acionados pela organização da JMJ, nomeadamente em caso de necessidade de referenciação para cuidados diferenciados.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.