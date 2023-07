A plataforma foi apresentada no decorrer de uma conferência de imprensa para divulgar os trabalhos em curso de preparação da JMJ no concelho, incluindo a criação de três pontos de rede de Internet sem fios, junto ao Posto de Turismo de Fátima e nos dois acampamentos autorizados, com capacidade total para 3.500 pessoas, próximo do campo de futebol João Paulo II e na Avenida João XXIII.

A JMJ vai realizar-se entre 01 e 06 de agosto em Lisboa, estando anunciada a deslocação do Papa Francisco ao Santuário de Fátima no dia 05.

Na plataforma, https://fatima2023jmj.ourem.pt/, há informações sobre como chegar a Fátima, onde estacionar (e lotação aproximada), as condicionantes de trânsito, os pontos de apoio (farmácias, acampamentos, casas de banho, bebedouros, entre outros), onde comer e dormir, que outros locais se podem visitar no concelho ou a ligação ao sítio na Internet do Santuário de Fátima para a JMJ.

Em cinco idiomas, português, espanhol, inglês, francês e italiano, a plataforma, criada internamente pelos serviços municipais, inclui ainda um mapa interativo e contactos úteis, incluindo do apoio consular para cidadãos estrangeiros em casos de emergência.

O chefe de gabinete do presidente do Município de Ourém, Filipe Baptista, salientou que o ‘site’, que vai também estar disponível numa aplicação para telemóvel, é “extremamente simples e útil” para os jovens.

Filipe Baptista adiantou que quanto à credenciação para a população poder circular na cidade Fátima aguarda-se que a Guarda Nacional Republicana faça a validação, para ficar disponibilizada nesta plataforma.

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, esclareceu que será o município a gerir também esta matéria, apenas para vigorar nos dias 04 e 05 de agosto.

Aos jornalistas, Luís Albuquerque referiu que a maior preocupação é a segurança e que “a cidade não pare” e que “possa continuar a funcionar dentro dos condicionalismos o mais normal possível”.

“São duas preocupações grandes que temos e foi por aí que temos estado a trabalhar”, disse.

A Jornada Mundial da Juventude, o maior evento da Igreja Católica, realiza-se pela primeira vez em Portugal, de 01 a 06 de agosto, em Lisboa, onde são esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas, nesta 15.ª edição.

O anúncio da escolha de Lisboa foi feito em 27 de janeiro de 2019, na missa de encerramento da JMJ na Cidade do Panamá, pelo prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, Kevin Joseph Farrell. Este dicastério é o organismo do Vaticano que organiza a JMJ com um comité local.