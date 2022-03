Logo ao terceiro minuto, o avançado luso intercetou um mau passe do guarda-redes Jeremias Ledesma, tendo tempo e frieza para atirar entre o argentino e o primeiro poste.

A precisar de pontos, o Cádiz foi uma equipa muito personalizada e acabaria por empatar, com justiça, aos 45 minutos, em golo de cabeça do veterano Alvaro Negredo, sem hipóteses para Oblak.

Aos 68 minutos, e após defesa de Ledesma para a frente, o médio argentino Rodrigo De Paul, na zona de penálti, surgiu oportuno para recargar com sucesso, devolvendo os ‘colchoneros’ à liderança.

Os andaluzes ainda pressionaram para o empate, mas não foram bem-sucedidos num jogo que terminou algo tenso – Javier Serrano foi expulso aos 88 minutos, num encontro que terminou aos 90+6 – e com o treinador Diego Simeone a celebrar o quarto triunfo consecutivo como um grande êxito.

O Atlético de Madrid atingiu os 51 pontos, a 12 do líder Real Madrid e a quatro do Sevilha, segundo classificado, ambos com menos um jogo, enquanto o FC Barcelona, quarto colocado, com dois desafios a menos, tem menos três pontos do que o campeão espanhol.

O Cádiz é 18.º e antepenúltimo, com 24 pontos, a um da salvação, mas com uma partida a mais.