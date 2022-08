As urnas em Angola já abriram, pelas 7h00, e os dois principais candidatos à presidência de Angola já votaram. O ainda líder angolano e do MPLA João Lourenço exerceu o seu direito de voto pelas 8h02, com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, a fazê-lo 24 minutos depois.

O atual presidente angolano João Lourenço pintou o seu indicador direito com tinta indelével - prova de quem exerce o seu direito de voto - na assembleia 105, no distrito urbano da Ingombota, município de Luanda.

Acompanhado da esposa, Ana Dias Lourenço, o candidato do MPLA depositou o seu voto na urna da mesa 5 da referida assembleia, por volta das 08h02.

No final do seu exercício de voto, o presidente angolano apelou ao povo para não ficar em casa. "É um dia muito importante para Angola. Aconselhamos todos os cidadãos eleitores a fazerem o mesmo, votem todos, e no fim vamos sair todos a ganhar. É a democracia e Angola que ganham", salientou João Lourenço.

Já Adalberto Costa Júnior votou na manhã desta quarta-feira, na assembleia de voto 805, Distrito Urbano do Nova Vida, em Luanda. Tal como João Lourenço, o candidato surgiu acompanhado da mulher e de dirigentes do partido.

Refira-se que as eleições deste ano, que têm pela primeira vez a participação dos angolanos no estrangeiro, são as quintas da história de Angola, depois das de 1992, 2008, 2012 e 2017.

(Artigo atualizado às 8h43)