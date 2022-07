Dos 77 deputados sociais-democratas, votaram 76 deputados, sendo a única abstenção a do ex-presidente do PSD, Rui Rio.

Joaquim Miranda Sarmento obteve 46 votos a favor, 20 brancos e 20 nulos (59,74%).

O seu antecessor, Paulo Mota Pinto, tinha sido eleito líder parlamentar do PSD em 07 de abril, com votos favoráveis de 71 dos 77 deputados sociais-democratas (92%), dois brancos e dois nulos, com dois deputados ausentes das votações.

Ou seja, há 30 deputados que não deram o seu ‘aval’ ao novo presidente da bancada, que terá uma direção alargada de 43 elementos (em teoria, teve apenas mais três votos do que os membros que compõem a lista).

Um dia antes do início do Congresso do PSD que consagrou a nova direção, Paulo Mota Pinto anunciou que iria convocar eleições antecipadas para a direção da bancada por ter sido informado por Luís Montenegro que pretendia mudar a direção da bancada.

Com este resultado, Joaquim Miranda Sarmento ficou abaixo dos 81% obtidos por Adão Silva em setembro de 2020 e dos 89,8% do ex-presidente do partido Rui Rio, em novembro de 2019, mas acima do resultado de Fernando Negrão que, em fevereiro de 2018, foi eleito líder do grupo parlamentar do PSD com apenas 39% dos votos.

“Satisfeito com votação”, Miranda Sarmento recusa entrar em comparações

“Não creio que seja útil fazer comparações, preocupa-me - em todos os lugares por onde tenho passado na minha carreira académica, profissional e política - sempre com a avaliação que os meus pares fazem à saída, não à entrada”, afirmou Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Questionado pelos jornalistas se se sente fragilizado, face a uma votação bastante mais baixa que o seu antecessor, Paulo Mota Pinto (92%), o economista considerou que “não há comparações porque as circunstâncias são, naturalmente, diferentes”.

“Não me sinto minimamente fragilizado, estou bastante comprometido e entusiasmado com esta missão e com os desafios que o PSD tem pela frente”, afirmou.

O anterior coordenador do Conselho Estratégico Nacional do ex-líder Rui Rio – o único deputado que não votou – e depois autor da moção de estratégia do presidente Luís Montenegro disse estar “satisfeito com a votação e com a confiança”, dizendo contar “com todos os deputados do PSD”.