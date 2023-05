"A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 divulgou o seu último relatório e contas, referente a 2022, revelando ter fechado o ano com resultados operacionais de 4 milhões e 796 mil euros, sendo o total das receitas oriundo de doações", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Segundo o relatório, "os gastos totais do exercício da gestão da Fundação JMJ Lisboa 2023 totalizaram o valor de 1 milhão e 83 mil euros, o que equivale a 23% dos rendimentos globais".

"A maior parte da despesa (68%) foi realizada na rubrica de fornecimentos e serviços externos, os gastos com pessoal equivaleram a 29% da despesa e 3% foram gastos com o pagamento de impostos e seguros", é ainda explicado.

No total, "a Fundação contou, no ano de 2022 com 16 colaboradores permanentes".

É ainda referido que, "num esforço permanente de transparência e escrutínio das contas da Fundação JMJ Lisboa 2023, este relatório foi validado e aprovado por uma consultora externa [a Deloitte], de forma a garantir que o desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos a 2022, cumpriu todas as normas contabilísticas e de reporte financeiro".

"Em nome do princípio da transparência, para além da auditoria externa, a Fundação JMJ Lisboa 2023 compromete-se ainda a fazer um balanço da Jornada junto do Dicastério para os Leigos, Família e Viva", é acrescentado na nota.

Além das contas monetárias, o relatório, que pode ser consultado online, revela os "resultados dos canais oficiais de divulgação da JMJ Lisboa 2023", em que é adiantado que "o website teve mais de 2 milhões de visitas e, nas redes sociais, a atividade da JMJ teve 1 milhão de seguidores no Facebook e 244 mil no Instagram".

No que diz respeito às redes sociais, nota-se também que há um "crescimento das interações e dos seguidores" conforme se "aproxima a data de realização do Encontro".

Por sua vez, "a projeção de participação de responsáveis eclesiais na JMJ 2023 foi atualizada para um total de 800 bispos, 300 secretários e 100 altos eclesiásticos, oriundos de 110 nacionalidades e falantes de 58 idiomas".