A apresentação do kit do peregrino e do voluntário foi feita através de um direto no Instagram.

O primeiro item apresentado foi a mochila "com uma das cores e o logótipo do encontro, prática e adaptável a uma pequena bolsa de mão", que vai ser vermelha ou verde para os peregrinos e amarela para os voluntários. Está também incluído um panamá verde para os voluntários e um branco para os peregrinos.

O kit inclui ainda uma fita para pendurar ao pescoço a credencial da JMJ Lisboa 2023, um terço em madeira — elemento que "faz parte da tradição da JMJ", utilizado "para promover momentos de oração entre os jovens de todo o mundo" — e uma garrafa de água reutilizável ECO, que vai ser possível encher em vários pontos de Lisboa, "para os peregrinos se poderem hidratar de forma sustentável, contribuindo, através da reutilização da garrafa, para a preservação do planeta, redução de emissões associadas à produção e ao transporte de garrafas, resíduos em aterros e garrafas depositadas no oceano".

O último elemento apresentado foi a t-shirt, que será vermelha ou verde para os peregrinos e amarela para os voluntários. No caso dos peregrinos, a t-shirt apresenta na parte da frente parte do logótipo da JMJ, dando destaque à figura de Nossa Senhora e ao terço. No que diz respeito aos voluntários, a t-shirt tem um design mais chamativo, com a palavra "voluntário" escrita na frente e a letra V nas costas.

Segundo a organização, "todos os produtos têxteis que compõem o Kit do Peregrino e o Kit do Voluntário da JMJ Lisboa 2023 têm a Certificação OEKO-TEX® Standard 100, que assegura que não foram utilizadas substâncias ou produtos químicos nocivos no seu fabrico, nem para o ambiente nem para a saúde humana. Sendo, por isso, conhecida como Confidence in textiles, Confiança nos têxteis".

De recordar que "os kits do peregrino serão distribuídos nas paróquias de acolhimento onde os peregrinos ficam alojados".

"Para todos aqueles que não optem pela inscrição com a modalidade de alojamento incluído, ou que cheguem a Lisboa à última da hora, os seus kits de peregrino poderão ser levantados no Centro de Acolhimento ao Peregrino", explica a organização.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de 650 mil jovens.