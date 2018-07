As duas maiores editoras de jornais do distrito de Setúbal vão juntar-se com o objetivo de conseguirem maiores tiragens, mais audiência e melhor qualidade, disse hoje à agência Lusa fonte ligada ao processo.

O acordo firmado a semana passada entre as duas empresas, Losango Mágico, Lda, editora do DIÁRIO DA REGIÃO e a Setupress, editora do trissemanário 'O Setubalense', prevê a criação de uma nova sociedade, que vai ser a editora dos títulos das duas empresas, tendo como principal objetivo "reforçar a sustentabilidade económica da atividade editorial e obter ganhos de custos e estrutura".

Segundo uma nota de imprensa a que a agência Lusa teve hoje acesso, a partir do dia 27 de Agosto, os dois títulos darão origem a um único jornal com o título 'O SETUBALENSE - DIÁRIO DA REGIÃO', que passa a ter uma redação com mais jornalistas e melhores condições para reforçar a cobertura no concelho de Setúbal e em todo o distrito.

"O 'SETUBALENSE - DIÁRIO DA REGIÃO' vai incluir edições específicas para Almada e Seixal, à imagem do que o jornal 'Diário da Região' tem atualmente para os concelhos de Setúbal, Palmela, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete", refere a nota de imprensa, salientando que "a união das duas maiores empresas editoras de jornais numa região é inédita no país".

"A estrutura da nova sociedade, tanto redatorial, como comercial e administrativa, é a das duas empresas, pelo que as condições operacionais do novo título serão maiores do que as de qualquer outro órgão de comunicação social da região", sublinha a nota de imprensa.

A expetativa da nova sociedade é de que a união das duas empresas permita ao novo título reforçar a sua dimensão regional, beneficiando da forte implantação do jornal centenário 'O Setubalense' na cidade de Setúbal, bem como da forte presença do 'Diário da Região' nos outros concelhos do distrito de Setúbal.

O 'SETUBALENSE - DIÁRIO DA REGIÃO' beneficia do facto de as duas empresas terem gráficas no seu universo - as únicas rotativas do distrito -, pelo que, em termos gráficos, também se antevê uma melhoria no produto final.