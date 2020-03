Nesta primeira edição com novo grafismo do jornal mais antigo do território continental e segundo mais antigo do país, depois do Açoriano Oriental, O Setubalense publica uma entrevista ao presidente do Vitória de Setúbal, que completou recentemente o primeiro mês no cargo, e apresenta uma nova revista, intitulada A Região, neste número dedicada à Saúde.

Em termos de conteúdo, Francisco Alves Rito diz que um dos grandes objetivos é manter a preocupação de sempre com o "rigor da informação" e "alargar os espaços de opinião do jornal à comunidade, bem como aos deputados eleitos pelo distrito de Setúbal".

No dia 01 de julho, o aniversário vai ser assinalado com um programa de comemorações diversificado, que conta com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, autor de um texto num livro sobre o papel do jornal O Setubalense enquanto recurso e fonte para conhecer e fazer a história de Setúbal, da região e do país, que será vendido conjuntamente com a edição comemorativa dos 165 anos do jornal.

O jornal O Setubalense, que se publica todos os dias úteis, com distribuição nos 13 concelhos do distrito, incluindo os quatro concelhos do litoral alentejano - Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines -, é o único diário em papel da região de Setúbal.