Em conferência de imprensa, José Pacheco, deputado único do Chega nos Açores, anunciou que não vai, para já, votar contra o Orçamento Regional para 2022 nem retirar o apoio ao Governo Regional.

“Estamos a fazer uma caminhada que consideramos positiva, com muito espaço em aberto e arestas por limar”, disse o deputado, adiantando que "o diálogo está a decorrer finalmente”.

Recorde-se que, na quarta-feira, a Direção Nacional do Chega pediu ao Chega/Açores para retirar o apoio ao Governo Regional, coligação PSD/CDS-PP/PPM, em vésperas da votação do Orçamento Regional para 2022, acabando assim com o acordo de incidência parlamentar.

No entanto, apesar de Pacheco ir contra o pedido de Ventura, o deputado regional alega ter o apoio do líder partidário, já que houve sinais positivos da parte do Governo regional. “Estamos mais confortáveis com as garantias que nos foram dadas até ao momento", defendeu, englobando-se a si e a André Ventura.

“Mesmo não estando satisfeito com a realidade atual dos Açores, sinto o dever de avaliar, uma vez mais, uma nova oportunidade a este Governo de direita. Faço-o em nome da estabilidade e da autonomia e com o inteiro acordo com o meu líder nacional do Chega. Esta será a última oportunidade que o Chega dará ao Governo Regional dos Açores.

Apesar dos pedidos do continente, José Pacheco recordou desde logo a sua autonomia, garantindo que a última palavra seria a sua, mas referindo estar solidário com o líder nacional do partido, André Ventura.

A Assembleia Legislativa Regional dos Açores é composta por 57 eleitos e a coligação de direita do Governo – que representa 26 deputados - precisa de mais três parlamentares para ter maioria absoluta.

A coligação assinou um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD com a Iniciativa Liberal.

O Chega elegeu dois deputados nas eleições legislativas de 2020, mas um deles – Carlos Furtado – passou a independente após ter perdido, em julho, a confiança política do líder nacional do partido.

O parlamento açoriano conta ainda com mais 28 deputados: 25 deputados do PS, que já anunciou o voto contra, dois do BE, que admitiu votar contra, e um do PAN, que aguarda validação da comissão política local para votar contra.