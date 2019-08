As críticas de José Sócrates, expressas num artigo de opinião publicado hoje no semanário Expresso, surgem em reação às declarações do primeiro-ministro e secretário-geral socialista, António Costa, numa entrevista em que afirmou que “os portugueses têm má memória das maiorias absolutas, quer as do PSD quer a do PS”.

“Sim, não têm boa memória da maioria absoluta do PS, nem terão — pelo menos enquanto a direção do PS se mantiver apostada em desmerecê-la, juntando-se, assim, ao discurso de todos os outros partidos que têm óbvio interesse político em fazê-lo”, escreve José Sócrates.

Mas, recorda, “essa maioria absoluta foi a única que o PS obteve em democracia; que esse Governo conseguiu, em dois anos, tirar o país do défice excessivo em que se encontrava e, no mesmo período, alcançar o maior crescimento económico verificado nesses anos difíceis (2007)”.

No artigo, o antigo primeiro-ministro confessa que nunca pensou que “as coisas chegassem a este ponto”.