Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente com o veículo, para o qual foi dado o alerta às 02:17, ocorreu na zona de Tróia.

Contactada pela Lusa, fonte do Destacamento Territorial de Grândola da GNR limitou-se a precisar que a vítima mortal, condutor da viatura, é um jovem de 18 anos, de nacionalidade alemã, mas não forneceu mais pormenores.

Também em declarações à Lusa, o 2.º comandante dos Bombeiros de Grândola, Cláudio Tomé, referiu que o despiste da moto-quatro ocorreu “dentro do quintal” de uma moradia situada na urbanização Vilas do Mar, em Tróia.

Segundo a fonte do CDOS de Setúbal, o corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Grândola, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA.

A fonte do CDOS de Setúbal acrescentou que, entre os operacionais envolvidos no socorro a este acidente, também se inclui uma equipa de psicólogos do INEM.