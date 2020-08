Em comunicado, a PJ anuncia que através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, "desencadeou nos últimos dias uma operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes, visando a apreensão de elevada quantidade de cocaína". Foi no âmbito desta operação, que contou com o apoio da Autoridade Tributária e Aduaneira, que foram apreendidos, "num centro logístico situado a norte de Lisboa, 375 kg de cocaína, dissimulados no interior de um contentor que transportava bananas, recentemente chegado a território nacional, por via marítima".

Segundo aquela força, "foram detidos, em flagrante delito, quatro cidadãos nacionais com idades compreendidas entre os 33 e os 56 anos de idade, suspeitos de integrarem uma organização criminosa de cariz transnacional dedicada à introdução, no Continente Europeu, de grandes quantidades de cocaína, proveniente da América Latina".

"Procedeu-se ainda à apreensão de três viaturas, bem como diversos objetos e documentação, com interesse probatório", acrescenta a mesma fonte, que ainda ainda que "os detidos foram presentes à autoridade judiciária competente no decorrer do passado fim de semana, tendo-lhes sido aplicada, a todos eles, a medida de coação de prisão preventiva".