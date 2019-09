Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Os juízes do Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN) consideraram “censurável” a atuação do presidente da Câmara da Maia e do vereador Nuno Neves no processo TECMAIA, concluindo que a sanção de perda de mandato é “justa e proporcional”.

JOSÉ COELHO/LUSA