"Isto é uma situação alarmante e que está à vista de todos. Efetivamente, ali na zona do bairro de Lordelo, bairro de Pinheiro torres, Condominhas e Fluvial, estamos com alguns problemas", disse, sublinhando que até "os próprios moradores, nem durante a noite conseguem ter o merecido descanso", declarou a presidente da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, onde se situa o Aleixo

Um mês após o início do processo de demolição "por desmontagem" das três últimas torres do bairro do Aleixo, que começou a 06 de junho, Sílvia Maia explicou que já se reuniu com o Comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a quem relatou todas as preocupações quer das associações de moradores dos vários bairros ali existentes quer do hotel e do clube desportivo nas proximidades.

A autarca, que lembrou que lá perto existe também a escola primária das Condominhas e o próprio Clube Fluvial Portuense, assegurou que junta, Câmara do Porto e forças de segurança estão atentas e a trabalhar diariamente para minimizar o problema, contudo faltam meios.

"O que também me foi dito pelo próprio superintendente é que eles têm poucos recursos, poucos operacionais a nível da PSP", afirmou.

Nesse sentido, e segundo Sofia Maia, a câmara estará também a fazer diligências no sentido de, não só contribuir para o reforço do número de veículos da PSP na patrulha, mas também para "reforçar o número de operacionais da PSP, através de gratificados".

Para além disso, aquela União de Freguesias vai informar a tutela e a Assembleia da República da situação em concreto, sublinhando a autarca que há "falta de operacionais" na cidade.

"É efetivamente preocupante, quando não temos a polícia para garantir a segurança", defendeu.

Em maio o Bloco de Esquerda denunciou que o desmantelamento do bairro do Aleixo estava a conduzir a uma "pulverização" do consumo e do tráfico de droga na cidade, nomeadamente na zona da Sé.