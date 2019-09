A decisão foi tomada pelo juiz desembargador Siro Darlan e atende a um pedido dos advogados de defesa de Antony Garotinho e Rosinha Garotinho.

Os ex-governadores vão responder ao processo em liberdade, mas foram proibidos de entrar em contacto com outros réus ou testemunhas do caso e de sair do Brasil sem autorização judicial.

O casal e outras três pessoas foram detidos na terça-feira durante uma operação do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro.

São suspeitos de participar num esquema de corrupção da construtora Odebrecht que terá sobrevalorizado contratos públicos para programas populares de habitação da Prefeitura da cidade de Campos dos Goytacazes, localizada no estado do Rio de Janeiro.

Rosinha Garotinho, de 56 anos, foi eleita prefeita de câmara e administrou a cidade de Campos dos Goytacazes duas vezes (entre 2009 e 2017).