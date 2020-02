“Tivemos uma manifestação de sócios em que as claques eram uma minoria. Manifestaram-se civicamente. A própria PSP veio dar-nos os parabéns e veio dizer que tudo tinha corrido dentro de uma normalidade bastante boa”, revelou.

A JL pediu um presidente “que fique 20 anos, no mínimo, que traga estabilidade, que seja um líder com carisma”, com António Cebola a avisar que o Sporting “tem uma presidência à deriva”. Contudo, o membro diretivo lembrou que muitos sócios já mostraram que a JL não está sozinha.

“Estes sócios mostraram que, afinal, não estamos sozinhos. Afinal, não somos os tais loucos que o doutor Frederico Varandas tanto nos aponta. Não somos só nós que, afinal, estamos contra esta direção e contra a forma de gestão que está a levar”, atirou.

O membro da direção da JL, fundada em 1976, criticou Frederico Varandas por ter passado “um atestado de ignorância no final do protesto” a todos os adeptos sportinguistas presentes, tal como o fez “quando chamou escumalha” aos elementos das ‘claques’, que explicou serem o único foco do presidente.

“Esta direção tem mostrado que não tem ambição. A preocupação é só as claques. O foco do presidente Frederico Varandas é as claques. Não passamos do mesmo. O doutor Frederico Varandas, neste momento, é uma mão cheia de nada”, disse.

António Cebola revelou que Frederico Varandas, quando foi eleito, se reuniu com a direção dos GOA e ofereceu Gamebox [lugar cativo] a todo o ‘staff’, no estádio e no pavilhão, bem como 25 mil euros para as deslocações das ‘claques’ quando o Sporting jogasse longe dos seus recintos desportivos.

“As pessoas dizem que estávamos agarrados a um protocolo, mas, se estivéssemos agarrados, estávamos caladinhos. É só benesses, é só bilhetes, só regalias, não íamos contestar nada, íamos ser uns vendidos. Não somos vendidos. Não queremos mais protocolo esta época, não é isso que nos move, mas sim o grande amor e dedicação que temos a este clube”, afirmou.

A JL anunciou novo protesto à direção de Frederico Varandas para uma data não divulgada, apelando aos sócios “que estejam presentes” e anunciando “mais cuidados redobrados”, e negou qualquer envolvimento ou apoio da ‘claque’ numa eventual candidatura à presidência, apontando o objetivo para o apoio “ao Sporting, às suas equipas e atletas”.

O vice-presidente da Juventude Leonina Daniel ‘Samico’ disse que a ‘claque’ vai continuar a fazer o seu trabalho, embora limitados.

“Vamos continuar a fazer o que fizemos em 44 anos de história, limitados, o que é triste para uma claque com 44 anos. A gente reorganiza-se e adapta-se, nunca faltámos até aqui, com ou sem protocolo, e agora também não vamos faltar”, confessou.