“Ainda há votos por contar”, justificou Cedric Richmond aos apoiantes da atual vice-Presidente norte-americana reunidos na Universidade de Howard, em Washington, onde Kamala Harris acompanha a evolução do apuramento dos resultados.

O coordenador da campanha democrata indicou que a candidata se pronunciará ao longo do dia de hoje.

Segundo as últimas projeções da agência Associated Press e das cadeias televisivas CNN e Fox, o candidato republicano, Donald Trump, ganhou na Geórgia e na Carolina do Norte, que representam 16 votos eleitorais cada e são dois dos sete estados considerados decisivos para o desfecho das presidenciais.

Cerca das 06:00 (hora de Lisboa), Donald Trump tinha 246 votos eleitorais dos 270 necessários para assegurar o regresso à Casa Branca, contra 210 da candidata democrata, Kamala Harris.

À mesma hora, faltava ainda declarar o vencedor nos estados decisivos da Pensilvânia (19 votos eleitorais), Michigan (15), Wisconsin (10), Nevada (seis) e Arizona (11), com o republicano a liderar a contagem em todos.

Também não estava ainda encontrado vencedor no Maine (quatro votos eleitorais), Rhode Island (quatro) e Minnesota (15), onde se espera que a contagem dê vantagem à democrata.

Apesar de os eleitores irem às urnas, o Presidente é escolhido por sufrágio indireto, uma vez que o voto dos norte-americanos vai para um Colégio Eleitoral, constituído por 538 “grandes eleitores”, representativos dos 50 estados norte-americanos. O vencedor das presidenciais norte-americanas terá de obter, no mínimo, 270 “grandes eleitores”.