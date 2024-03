"O príncipe e a princesa estão extremamente comovidos com as mensagens gentis de pessoas aqui no Reino Unido, em toda a Commonwealth e em todo o mundo em resposta à mensagem de Sua Alteza Real", referiu este sábado um porta-voz do Palácio de Kensington citado pela BBC.

É ainda referido que os dois estão "gratos pela compreensão do seu pedido de privacidade neste momento".

A princesa de Gales, Kate Middleton, mulher do herdeiro do trono britânico, William, anunciou ontem, num vídeo, que lhe foi diagnosticado cancro e que iniciou um tratamento de quimioterapia, pedindo respeito pela privacidade da família.

"Em janeiro, fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres e, na altura, acreditava-se que o meu estado não era canceroso. A operação foi bem-sucedida. No entanto, os exames efetuados após a operação revelaram a presença de cancro. Por isso, a minha equipa médica recomendou que me submetesse a um tratamento preventivo de quimioterapia, que se encontra agora na sua fase inicial", disse Kate Middleton, que não surgia em público desde dezembro passado.

O rei Carlos III, que assumiu o trono britânico em setembro de 2022, foi também diagnosticado com cancro no início de fevereiro.

Na mensagem, com pouco mais de dois minutos, divulgada pela sua residência oficial, o Palácio de Kensington, a princesa afirma que a notícia foi “um choque enorme” e que foi preciso “tempo” para que se recuperasse da cirurgia e também “para explicar tudo a George, Charlotte e Louis", os seus três filhos com o príncipe William.

"Como já lhes disse, estou bem e a ficar mais forte a cada dia que passa, à medida que me concentro nas coisas que me vão ajudar a curar", acrescentou, dizendo esperar que o público compreenda que a família precisa de "tempo, espaço e privacidade” enquanto prossegue o seu tratamento.