Kátia Aveiro quer que o irmão, Cristiano Ronaldo, abandone a seleção nacional. A irmã do capitão da turma das quinas não poupou nas palavras na hora de criticar aqueles que criticam CR7, desejando mesmo que este volte "para casa".

"Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizermos que está tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio, queria tanto que ele não fosse mais para lá, já sofremos que chegue (eles nunca irão saber o quanto). Tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és… Vem para a tua casa. Que é onde te compreendem, onde te abraçam. Como sempre foi. Onde tens toda a gratidão. E não ingratidão. Obrigada Ronaldo. Obrigada. Eu queria muito. Mas decidas o que decidires estamos contigo. Até à morte. Obrigada", escreveu Kátia Aveiro nas redes sociais, onde também apontou o dedo a alguns portugueses.

"Continuam a maldizer, continuam a insistir na ofensa e na ingratidão. Triste demais com o que leio e escuto. Não aqui no Qatar, mas no meu país, no país dele… Mas triste mesmo".