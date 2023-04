“Necessitamos de menos contemplação pelas filtragens e de mais armas de longo alcance com o objetivo de terminar a guerra de forma adequada e fazer com que a Federação Russa enfrente a realidade”, disse Podolyak numa mensagem publicada nas redes sociais.

As palavras do assessor do Presidente Volodymyr Zelensky estão a ser encaradas como uma crítica aos países aliados da Ucrânia, que, na perspetiva de Mykhailo Podolyak, optaram nos últimos dias focar atenções nas novas informações provenientes de documentos dos serviços secretos norte-americanos divulgados na Internet, em detrimento de tentarem contribuir para acelerar o fim do conflito, com vista a uma decisiva vantagem ucraniana no terreno.

“Se tivéssemos tempo, poderíamos ver como se desmorona a Federação Russa, e como as suas ‘elites’ se devoram entre si. Mas não temos, já que a nossa gente está a morrer”, disse Podolyak.

Na segunda-feira, o Pentágono considerou que a fuga de documentos classificados norte-americanos, designadamente relacionados com a Ucrânia e que na sua maioria parecem ser autênticos, coloca um risco “muito grave” para a segurança nacional dos EUA.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que abriu uma investigação no sábado, está a tentar identificar a fonte da fuga e está a examinar a validade dos documentos divulgados.