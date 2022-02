Segundo o Guardian, na Coreia do Sul existe uma máscara contra a covid-19 que cobre apenas o nariz e permite continuar a ser usada enquanto se come e bebe.

A "kosk" - uma combinação de 'ko', a palavra coreana para nariz, e máscara - foi lançada pela empresa Atman e uma caixa de dez unidades é vendida por 9.800 won (8,13 dólares; 7,21 euros), num retalhista online. Esta máscara é constituída por duas peças, sendo que uma pode ser removida para deixar a boca descoberta e permitir a ingestão de bebidas e alimentos.

Entretanto, três unidades da "Copper Antivirus Nose Masks", que apenas cobrem o nariz, são vendidas em cores diferentes por 2.000 won (1,65 dólares; 1,46 euros) da Spar Clone Fabric. Já estas máscaras foram desenvolvidas para serem usadas sob uma máscara normal que cubra também a boca, para que possa ser removida quando se come.

Estas máscaras invulgares têm atraído muita atenção online, com vários utilizadores do Twitter a manifestarem-se.

"Estupidez de outro nível", comentou um utilizador, enquanto outro sugere que "não é diferente das pessoas que usam as máscaras abaixo do nariz".

A publicação refere ainda que, uma vez que alguns estudos têm sugerido que o nariz é a via mais fácil para o coronavírus entrar no corpo, usar uma máscara nasal pode não ser tão ridículo como parece.

A Professora Catherine Bennett, presidente de epidemiologia do Instituto para a Transformação da Saúde da Universidade Deakin na Austrália, afirmou à Nine News que estas máscaras são uma "ideia estranha", mas ainda assim são "melhor do que nada"..

Os casos de coronavírus na Coreia do Sul atingiram um recorde de 22.907 na última quinta-feira.