“A presença do Presidente não está prevista”, disse hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em conferência de imprensa.

O porta-voz de Vladimir Putin disse ainda que a família de Prigozhin é responsável por “tudo o que está relacionado com as cerimónias fúnebres”.

Vladimir Putin afirmou no passado dia 24 de agosto que o ex-líder do grupo Wagner morreu e enviou as condolências à família do oligarca que dirigia a empresa de mercenários.

De acordo com a versão oficial russa, Prigozhin morreu este mês na sequência da queda do avião em que viajava, sobre a Rússia, em que se encontravam mais oito ocupantes.

Os homens contratados pela empresa Wagner combatiam na Ucrânia desde 2021 e na Síria assim como se encontram em vários pontos do continente africano.